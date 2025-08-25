Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan la muerte de una mujer que presuntamente se lanzó del auto en el que viajaba con su esposo mientras transitaban por la carretera PR-2, en el área del centro comercial La Ceiba en Hatillo.

Según la información preliminar, el esposo de la víctima fue arrestado en la escena por conducir bajo los efectos del alcohol. La prueba de aliento arrojó un resultado de 11.5%, por encima del límite permitido por la Ley 22 de Tránsito.

Las autoridades indicaron que la mujer, identificada como Marilyn González Rivera, de 53 años y residente de Hatillo, fue encontrada sin signos vitales sobre el pavimento del estacionamiento del centro comercial.

No se ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron a la mujer a lanzarse del carro.

La Policía, que fue alertada del incidente mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, sigue investigando el caso.