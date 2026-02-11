La Policía investiga la muerte de una mujer en medio de un incidente violento, reportado a eso de las 5:50 de la tarde del miércoles en el pueblo de Vega Baja.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una “situación sospechosa” en una residencia de la avenida Guarico, en la urbanización Ciara del Sol.

Al llegar al lugar, la Policía encontró el cadáver de una mujer en el interior de la residencia. Esta presentaba al menos una herida de bala. El teniente Alexis Soberal, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja confirmó a Primera Hora que una persona fue detenida en relación a los hechos, pero indicó que los agentes apenas estaban llegando al lugar, por lo que no tenían mayores detalles.

Agentes de la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja se harían cargo de la pesquisa.