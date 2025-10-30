La Policía investiga el hallazgo de los cadáveres de un hombre y una mujer en una residencia de Guayama.

Mary A, Burgos, oficial de prensa de la Policía en la comandancia de Ponce indicó que el incidente fue reportado a la Policía poco antes de las 5:30. Los hechos se produjeron en una residencia de la calle 1, de la comunidad Villodas del mencionado municipio.

Al momento se desconoce la identidad de las víctimas y las circunstancias que rodean estas muertes. Agentes de la División de Homicidios de Guayama se harían cargo de la pesquisa.