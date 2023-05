Un mensaje de texto anónimo en el que se preguntaba a una alumna de la Escuela Superior Lysander Borrero Terry localizada en la carretera PR-149 del barrio Tierra Santa, en Villalba, si tenía conocimiento sobre un tiroteo que supuestamente planificaba un compañero de clases, es objeto de pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, capitán Daniel Justiniano, reveló que durante el día de ayer, domingo, una estudiante fue etiquetada en un mensaje anónimo en la que preguntaban si era cierto que un alumno mencionado por su nombre, iba a tirotear la escuela.

La menor se comunicó con su maestra de salón hogar, quien a su vez, lo notificó a la directora del plantel quien radicó la querella.

“Entrevistamos al joven de 16 años que se menciona y este no sabe nada al respecto. También entrevistamos a sus abuelos con quien vive y estos manifestaron que no tenía problemas con nadie, que es un buen alumno y que no tenían armas de fuego”, explicó Justiniano.

No obstante, se solicitó el apoyo de la División de Crímenes Cibernéticos para identificar la procedencia del mensaje y a la persona que lo envió y se notificó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

“Sea broma o no se va a investigar hasta las últimas consecuencias se está coordinando con el FBI”, subrayó el director del CIC.

El comandante del distrito de Villalba mantiene patrullaje en el plantel como medida cautelar.

Por su parte, la oficina de prensa del Departamento de Educación informó que hasta el momento está “todo normal en el plantel”, al preguntarle sobre la movilización de padres a la escuela para recoger a sus hijos al darse a conocer lo sucedido.