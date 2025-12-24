La gasolinera Wilson Phillips 69, de Cataño, fue asaltada a mano armada durante la madrugada de hoy, miércoles, según informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La querellante le narró a los investigadores, que a eso de las 2:00 a.m., dos pistoleros entraron al establecimiento y les ocasionaron daños a las máquinas tragamonedas, apropiándose de una cantidad indeterminada de dinero.

Acto seguido, uno de los asaltantes, mediante amenaza e intimidación apuntando con un arma de fuego, despojó a un cliente que se encontraba jugando, de $400 en efectivo.

Foto de un robo ocurrido en la gasolinera Wilson Phillips 69, en Cataño. (Suministrada por la Policía)

El agente Jaziel Montes, adscrito al Distrito de Cataño, investigó preliminarmente los hechos y refirió la querella a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.