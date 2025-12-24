( Suministrada por la Policía )

La gasolinera Wilson Phillips 69, de Cataño, fue asaltada a mano armada durante la madrugada de hoy, miércoles, según informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La querellante le narró a los investigadores, que a eso de las 2:00 a.m., dos pistoleros entraron al establecimiento y les ocasionaron daños a las máquinas tragamonedas, apropiándose de una cantidad indeterminada de dinero.

Acto seguido, uno de los asaltantes, mediante amenaza e intimidación apuntando con un arma de fuego, despojó a un cliente que se encontraba jugando, de $400 en efectivo.

Foto de un robo ocurrido en la gasolinera Wilson Phillips 69, en Cataño. ( Suministrada por la Policía )

El agente Jaziel Montes, adscrito al Distrito de Cataño, investigó preliminarmente los hechos y refirió la querella a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.