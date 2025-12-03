El cadáver de un hombre fue localizado en el interior de un vehículo que cayó del puente del lago La Plata, en la carretera PR-167 en Naranjito.

Personal de rescate, de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal y buzos del municipio de Bayamón localizaron el cadáver en el interior de un vehículo.

Según datos preliminares una persona llamó al cuartel de Dajaos para notificar que vio un vehículo color blanco hundiéndose en el agua.

El agente Carlos Robles Lasanta investigó preliminarmente. La División de Patrullas de Carreteras de Bayamón junto al fiscal de turno se harán cargo de la pesquisa.