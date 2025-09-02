Dos enmascarados perpetraron en la mañana de ayer, lunes, dos robos domiciliarios en residencias localizadas en la carretera PR-159 del barrio Padilla, de Corozal.

Según el informe de la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, durante uno de los asaltos, dos encapuchados vestidos de negro, bajo amenaza despojaron a los residentes de varias prendas en oro y dos teléfonos celulares.

Los delincuentes le ataron las manos a la pareja y hurtaron una guagua Toyota Tacoma, color champagne y del año 2024.

Los artículos robados tienen un valor estimado de $4,400.

Según la segunda querella, un dúo de enmascarados con una descripción similar a la anterior mediante intimidación despojaron a un ciudadano de su billetera con $400 en efectivo y documentos personales.

Luego entraron a las habitaciones y se apropiaron de un reloj marca Rado, varias joyas en oro y un teléfono celular.

El valor de la propiedad robada fue estimado en $3,500.

No se reportaron heridos.

La agente Yaritza Rolón, adscrita al distrito policiaco de Corozal, refirió las pesquisas a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.