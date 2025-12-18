Una joven de 25 años agredió a su hermano menor de 13 años con una botella y amenazó con incendiar su apartamento en hechos ocurridos el 15 de diciembre en el Residencial Sábalos Nuevo en Mayagüez, informó la Policía.

Según el informe, la imputada, identificada como Lannette Vázquez Seda, golpeó a su hermano en la parte posterior de la cabeza con una botella de cristal y, posteriormente, dañó la puerta de entrada de la residencia con una picota mientras amenazaba con prender fuego al apartamento.

El caso fue consultado en horas de la tarde del 17 de diciembre en el Tribunal de Mayagüez con la fiscal Adriana Morales Rivera, luego de lo cual se radicaron cargos criminales contra Vázquez Seda por daños agravados, agresión contra un menor, amenaza y violaciones a la Ley de Armas.

No se ofrecieron detalles sobre la condición de salud del menor tras la agresión.

El juez Luis F. Padilla Galiano encontró causa probable en los cargos presentados y fijó una fianza de $75 mil dólares, la cual la imputada no prestó, por lo que fue ingresada en la Cárcel de Mujeres en Bayamón.

La vista preliminar se programó para el lunes 29 de diciembre a las 9:00 a.m.