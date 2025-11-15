Un joven de 18 años murió anoche, luego de que chocara su auto contra un poste de cemento, informó la Policía.

El accidente fatal se reportó a eso de las 10:57 p.m., en la carretera PR-2, kilómetro 29.9, jurisdicción de Vega Alta.

El informe policiaco detalla que “Justin Lee Nazario Laslei, de 18 años y residente de Vega Alta, transitaba en dirección de este a oeste, por la mencionada vía de rodaje, (y) al llegar al kilómetro 29.9, el mismo lo hacía a una velocidad la cual no le permitió mantener el control y dominio del volante de su vehículo un Honda, modelo Civic, del año 2000, impactando un poste en cemento que se encontraba en el área del paseo de la mencionada vía de rodaje”.

Al lugar llegaron los paramédicos de Emergencias Médicas Municipal Héctor Zambrana y Danny Ortiz, quienes certificaron la muerte.

El caso fue investigado por el agente Joan L. Acevedo Rodríguez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del área de Bayamón, en unión a la fiscal Glorymar García.