Un joven de 18 años sufrió múltiples traumas tras perder el control de su vehículo e impactar un poste en la carretera PR-901, kilómetro 4.1, frente a Las Ruinas, en el barrio Camino Nuevo de Yabucoa, informó la Policía.

El accidente ocurrió mientras el conductor de un Kia Soul rojo del 2013, transitaba en dirección de Maunabo hacia Yabucoa. La PR-901 permanece cerrada mientras personal de LUMA Energy trabaja en la zona.

Como rutas alternas, se recomienda el uso de la PR-9901 y la PR-3.

El joven -que no ha sido identificado- fue atendido en el lugar por paramédicos y transportado en condición estable hacia el Centro Médico de Río Piedras.

Agentes del Distrito de Yabucoa, bajo la supervisión de la agente Raquel López, continúan con la investigación del accidente.