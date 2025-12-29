Un hombre de 22 años resultó herido de bala en horas de la madrugada de hoy durante una agresión grave reportada en el residencial Lagos de Blasina, en Carolina, informó la Policía.

Según información preliminar y en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, el herido fue identificado como Michael Hen, quien se encontraba en el lugar al momento de los hechos.

De acuerdo con los datos suministrados, Hen viajaba como pasajero en el asiento posterior de un vehículo Mitsubishi Outlander, color gris, modelo 2021, cuando al salir del residencial sintió un fuerte ardor en el área izquierda de la espalda. Posteriormente, notó una abrasión y la presencia de un proyectil de arma de fuego dentro del vehículo.

El joven fue transportado en un vehículo privado a una institución hospitalaria del área, donde recibió atención médica y su condición fue descrita como estable.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Alfonzo Ubiera, adscrito al Precinto Carolina Sur, quien refirió el caso a la División de Agresiones del CIC de Carolina, que continúa con la pesquisa.