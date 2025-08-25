Una trifulca en el estacionamiento del restaurante Puertas del Mar, en Loíza, culminó con una joven de 21 años herida tras ser agredida con una botella de cristal y un palo de madera.

Según informó la Policía de Puerto Rico, el incidente fue reportado a eso de las 8:48 de la noche del sábado en los predios del establecimiento, ubicado en el kilómetro 45.3 de la carretera PR-187. Una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre una pelea en curso en el área.

Al llegar al lugar, agentes del Precinto de Piñones encontraron a la víctima con golpes visibles en varias partes del cuerpo y un trauma en la cabeza. La agresión, según el informe preliminar, fue cometida por dos mujeres y un hombre, quienes presuntamente atacaron a la joven con objetos contundentes.

Paramédicos que llegaron a la escena brindaron atención médica a la perjudicada, confirmando el trauma craneal, aunque no se ofrecieron más detalles sobre su condición al momento.

Las circunstancias que llevaron a la agresión aún se encuentran bajo investigación.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.