Un joven de 20 años se querelló hoy tras ser víctima de una estafa al al intentar comprar boletos para el concierto del cantante de música urbana Dei V.

Según informó el querellante, este contactó a un hombre a través de mensajes de texto para comprarle seis boletos para la presenciación del artista pautada para el 25 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Acto seguido, le envió varias cantidades de dinero mediante la aplicación ATH Móvil por un total de $1,460.

Sin embargo, al no recibir los boletos del concierto, el perjudicado se percató de que había sido engañado.

El agente Hervin Díaz, adscrito al Distrito de Humacao, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal de la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (R.E.P.A.P.D.) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, quienes continuarán con la pesquisa.