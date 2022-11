El juez Rafael A. Villafañe Riera, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, citó para el 15 de noviembre a otra vista sobre el estado de los procedimientos en el caso del exalcalde de Corozal, Sergio Torres Torres, acusado por presuntamente intervenir y grabar comunicaciones telefónicas en el ayuntamiento mientras ocupaba el cargo electivo.

La oficina de prensa de la Administración de Tribunales, informó que durante la vista del día de hoy el juez escuchó los argumentos de la moción presentada por su defensa para la desestimación de cargos, pero no tomó ninguna determinación.

La Regla 64 de Procedimiento Criminal, establece entre los fundamentos de una moción para desestimar la acusación o cualquier cargo de las mismas, que solo podrá basarse en que la denuncia no imputa un delito.

Torres es representado por el expresidente del Colegio de Abogados, Mark Anthony Bimbela.

Desde verano del 2021, Torres Torres era investigado por los fiscales especiales independientes (FEI), Miguel Colón Ortiz y Zulma Fúser Troche, por supuestamente grabar las llamadas telefónicas que se generaban y recibían en las dependencias municipales.

El 9 de noviembre del año pasado se le encontró causa para arresto, mientras el 4 de marzo de 2021 se determinó causa para juicio por un delito de violación a las comunicaciones personales (Artículo 171 del Código Penal) por la grabación de una conversación personal de una empleada municipal a través de un sistema que funcionaba por medio del cuadro telefónico y que se activó con el presunto propósito de monitorear y mejorar la calidad de los servicios que les prestaban a los residentes de Corozal.

Bimbela ha planteado que “no se dan los elementos constitutivos del delito, que no ha habido procedimiento alguno que sea contrario a derecho y que las grabaciones que se hicieron no eran a ella en particular (a la empleada municipal). Estaba sustentado en una ordenanza municipal para corroborar de que se trataba adecuadamente a los ciudadanos y que no se usaran los diferentes medios de comunicación del municipio para asuntos que no eran oficiales”.

Torres Torres fue alcalde de Corozal de 2013 al 2020.