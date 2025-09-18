La jueza Marielem Padilla Cotto, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, concedió este jueves un plazo de dos días a la defensa de Elvia Cabrera —acusada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario— para responder por escrito a la solicitud de orden de mordaza presentada por la Fiscalía.

La moción fue radicada el miércoles por el Ministerio Público, al alegar que la defensa de Cabrera había emitido declaraciones públicas que podrían comprometer el proceso de selección de jurado en caso de que el caso sea juzgado por esa vía.

En su escrito, la Fiscalía de Aibonito hizo referencia a expresiones vertidas en televisión nacional por el licenciado Jesús Ramos, abogado de la acusada, quien afirmó que el día de los hechos su clienta “estaba trabajando” y que tuvo una “mínima participación”, contrario a lo que sostiene el Ministerio Público.

Cabrera enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. Estaba citada para la celebración de vista preliminar este jueves, sin embargo, la misma fue pospuesta luego de que su defensa argumentara que no estaba preparada para continuar con el proceso.

“Tenemos nos planteamientos y unas solicitudes de orden que vamos a someter. En estos momentos no estamos preparados”, alegó la defensa de la mujer en sala.

Ante esto, la jueza Padilla Cotto reprogramó la vista para el próximo 17 de septiembre. Durante la audiencia, la magistrada advirtió que si para esa fecha la coacusada Anthonieska Avilés Cabrera —hija de Elvia Cabrera— continúa siendo considerada no procesable, los casos se atenderán por separado.

El miércoles, el tribunal declaró a Avilés Cabrera no procesable tras un análisis psicológico efectuado bajo la Regla 240 de procedimiento criminal. Por esa situación se pautó una nueva vista de procesabilidad para el 15 de octubre.

Pratts Rosario fue asesinada a la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de una pelea entre jóvenes. La joven recibió varias heridas de arma blanca. Todo ocurrió tras el cierre de una fiesta de verano auspiciada por el Municipio de Aibonito.

El pasado 19 de agosto, ocho días después de la muerte de la adolescente, Cabrera, de 40 años, y su hija Anthonieska, de 17, fueron arrestadas e imputadas por asesinato en primer grado. Ambas fueron señaladas como participantes directas en el ataque que terminó con la vida de Gabriela Nicole.

Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que fue una riña que ocurrió el mismo día de los hechos, mientras que familiares expresaron que había desavenencias entre ambas.