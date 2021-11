La jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, resolverá en la tarde de este jueves si el Fiscal Especial Independiente (FEI) tiene o no jurisdicción para acusar a Juan Maldonado y a Aaron Vick, así como si encuentra o no causa para arresto contra estos por la compra fallida de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 al inicio de la pandemia en el 2020.

Maldonado, quien era el abogado gestor del controvertible contrato otorgado a la empresa Apex General Contractors, estuvo presente con su abogada Mayra López Mulero y su padre, Juan Maldonado Cruz, cuando los fiscales especiales independientes (FEI) Ramón Mendoza, Manuel Núñez y Juan Catalá radicaron cargos en su contra.

Vick, quien aparecía como el contacto de la empresa Apex General en la transacción, fue acusado en ausencia, según decidió la jueza.

Contra Maldonado se le sometieron cargos por tentativa de fraude, falsificación de documentos privados, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsificados e intervención ilegal o indebida en procesos gubernamentales, informó el fiscal Mendoza.

Vick, quien no pudo ser contactado por los fiscales, que presuntamente no reside en la Isla y que no contaba con un representación legal autorizado, fue acusado en ausencia de iguales cargos, exceptuando la falsificación de documentos privados.

Mendoza dijo que la pena básica de estos delitos es de tres años de prisión.

Las denuncias contra Maldonado y Vick se sometieron a base de prueba por expediente, que incluye declaraciones juradas. No hubo testigos presentes en sala, solo los agentes investigadores del FEI.

Cabe destacar que Mendoza aceptó a la prensa que cuentan con una persona que colabora en esta pesquisa, sin embargo, no quiso precisar si se le concedió inmunidad. López Mulero, por su parte, precisó que dicha persona es el presidente de Apex, Robert Rodríguez, y que la prueba que le sometió el FEI incluye el acuerdo de inmunidad.

Previo al receso de la jueza para evaluar toda la prueba presentada en el caso, López Mulero cuestionó la jurisdicción que tenía el FEI para someter cargos contra personas que no son funcionarios públicos. Aludió que le correspondía al Departamento de Justicia someter los cargos.

Sostuvo que “encausarlo (por el FEI) es un contrasentido. Violenta los propios estatutos que fueron legislados y sería alargar demasiado la facultad y jurisdicción para perseguir a un individuo por alegadas acciones ilícitas, que cuare si cumple con el lenguaje que se suprime, que habla de funcionario público no contra individuo”, señaló en corte, al reclamar que desestimaran los cargos.

Mendoza, por su parte, reveló que cuentan con una carta firmada por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en la que autoriza al FEI a proceder con el proceso criminal contra Maldonado y Vick.

“Una vez que el secretario de Justicia determina que no van a procesar ellos, sino el FEI, cualquier persona ya sea privada o pública puede ser procesada por la Oficina del FEI”, sostuvo.

Asimismo, López Mulero reprochó la presencia de la prensa en el proceso judicial, conocido como Regla 6. Se dilucidó si no se permitía que el proceso fuese público, pero Rodríguez Castro ordenó que la prensa permaneciera en sala.

“Por encima de mi repudio e indignación, para evitar malos entendidos que puedan afectar la presunción de inocencia que cobija a mi representado, y el rechazo a otro derecho sagrado, que es el derecho a la libertad de prensa, y estando entrampada por el tribunal, no me queda otra alternativa que acceder a la presencia de la prensa, porque actuar de otra manera podría afectar los derechos que cobijan a mi representado”, dijo la abogada de Maldonado.

Fue el 26 de marzo de 2020 que se le adjudicó el contrato de $38 millones a la empresa constructora para venderle pruebas rápidas de COVID-19 al gobierno de Puerto Rico. Luego, el mismo fue cancelado.

Según trascendió, en un proceso expedito, el gobierno pretendió comprar a sobreprecio a la empresa de construcción un millón de pruebas serológicas sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos, pero con conexión con el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP).

De las declaraciones juradas levantadas en la pesquisa surge que varios funcionarios y personas sin autoridad legal intervinieron indebidamente con procesos de compras, indicó el PFEI. Ello incluyó presionar a la entonces secretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, para que firmara en 20 minutos una orden de compra millonaria sin seguir el análisis y rigor que la normativa exige, agregó el organismo.

En este pesquisa realizada por el FEI y el Departamento de Justicia también fueron implicados la exgobernadora Wanda Vázquez, así como Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, funcionaria de La Fortaleza adscrita al task force médico del coronavirus, y el general José Burgos, quien fue comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias.

Esta mañana Maldonado llegó a la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan, acompañado de su abogada Mayra López Mulero, para enfrentar la vista de determinación de causa para arresto, conocida como Regla 6.

La letrada dijo desconocer los cargos criminales que enfrentaría su cliente.

“Mi cliente no ha cometido delito alguno”, afirmó.

Maldonado, quien estuvo acompañado de sus padres en este proceso judicial, no emitió expresiones.