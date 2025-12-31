Tres fiscales y agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se encuentran este miércoles “levantando expediente para la radicación de cargos” contra la persona o personas responsables de la muerte de un turista de ascendencia puertorriqueña registrada en la madrugada de ayer, martes, en la calle Del Mercado, frente al Teatro 15, en el Viejo San Juan.

El director interino del Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias (CMID), del Departamento de Justicia, el fiscal Edmanuel Santiago Quiles informó a Primera Hora que todavía no puede dar precisión sobre si la radicación de cargos ocurriría hoy mismo. Señaló que la información la podía proveer más tarde en el día.

Tampoco pudo precisar si presentarán cargo contra los cinco sospechosos que fueron arrestados por la Policía Municipal de San Juan, tras reportarse una discusión en un negocio y posteriormente el asesinato de Nathan Joel Castro, procedente del estado de la Florida. No obstante, el fiscal habló sólo de un individuo. Por ello, se le inquirió si sería una sola persona acusada.

“En este momento, se está recopilando la evidencia. Todavía estamos muy temprano en la etapa investigativa, aunque en el día de ayer se trabajó mucho, todavía queda mucho trabajo por hacer en el día de hoy. Tendríamos un cuadro más claro más tarde”, sostuvo.

Añadió que “no podemos contestarle 100% a quién es la persona que se va a acusar y cuántos son”.

El fiscal aceptó que todavía faltan entrevistas por realizar, prueba por incautar y resultados que debe proveer el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), incluyendo la autopsia del occiso.

Explicó que levantar expediente implica que “se está acomodando toda la evidencia digital, que es voluminosa, que se ha ocupado desde el día de ayer mediante subpoena, en diferentes negocios y diferentes lugares del Viejo San Juan. Eso significa que se están expidiendo unas órdenes de registros a cierto tipo de lugares y cosas, que no quiero entrar en detalles para no afectar la investigación negativamente. Estamos trabajando en conjunto con ellos (la Policía) y el ICF, a través del tres fiscales que tienen a cargo el caso”.

Cuando se le insistió en, si la radicación de cargos ocurriría hoy mismo, señaló que “no le puedo dar un estimado de si eso va a suceder en el día de hoy o no. Las investigaciones requieren el tiempo que requieran para que tengamos un resultado positivo en contra de la persona que sea sospechosa de este delito y eventualmente acusada. Así que dar estimado de tiempo en este momento no lo podemos hacer, de cuándo se van a radicar cargos. Tampoco podemos entrar en cuanto a la identidad de la persona que vamos a acusar, porque eso también tendría un efecto negativo en esta etapa, que es la etapa investigativa”.

Informó que en el Tribunal de San Juan hay jueces de turno, que podrían atender el caso aun cuando se esté en despedida de año.

Por otro lado, Santiago Quiles informó que ayer mismo Justicia proveyó todos los servicios disponible a una de las víctimas del crimen a través de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos.

Mientras, informó que esperan por la petición de los familiares para ayudar en el posible traslado de los restos de Castro, así como del costo del funeral.

“El estado se encarga de ese tipo de cosas”, aceptó el fiscal.

El crimen de Castro fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 12:45 a.m. En la alerta a las autoridades se indicó de una persona herida de bala frente al Teatro 15.

El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson, informó ayer en una entrevista televisiva (Noticentro 4) que “había unos individuos dentro de un negocio. Ahí se suscita una discusión. Posteriormente los hechos continúan fuera del negocio. Ahí comienza una pelea de tres individuos con este individuo que terminó perdiendo su vida. Uno de ellos saca un arma de fuego y le hace la detonación”.

A raíz del incidente, la Policía municipal detuvo a dos hombres y tres féminas, dos de ellas menores de edad, según trascendió de manera extraoficial. Además, se ocupó un vehículo.