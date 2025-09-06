Desde una aspiradora hasta un calentador de agua fue lo que se llevaron los pillos que escalaron en la tarde de ayer, viernes, una iglesia en Toa Baja, informó la Policía.

El escalamiento fue reportado a eso de las 5:30 p.m.

La Policía identificó a la iglesia como Alianza Casa de Amor, que ubica en el sector Camasey, del barrio Sabana Seca.

“De acuerdo con la información preliminar, alegó el querellante, que alguien ocasionó daños al candado y puertas de la iglesia, logrando acceso al interior. Acto seguido se apropiaron del equipo del sonido, una máquina para soldar, un generador eléctrico, un calentador, una aspiradora, una escalera y dos consolas de aire acondicionado”, establece el informe policiaco.

Al momento, se desconoce el valor de la propiedad hurtada.

El agente Juan Sierra, adscrito al Precinto de Levittown, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continuarán con la investigación.