Una octogenaria fue asaltada a media mañana de hoy, lunes, en la calle Bellísima de la urbanización Lomas Verdes en Bayamón.

Según le narró a los agentes del precinto de Bayamón Sur a eso de las 11:00 a.m. la mujer de 85 años retiró dinero de una cooperativa localizada en la avenida Nogal de la mencionada urbanización.

El conductor de un vehículo color blanco se le acercó y le ofreció transportación a su casa y ella aceptó.

Una vez en el interior, el hombre se desvió de la ruta y portando un cuchillo le anunció el asalto despojándola de $100 en efectivo.

Luego la dejó en la calle Bellísima.

La perjudicada fue transportada a una institución hospitalaria en condición estable.

La querella se refirió a la División de Robos del CIC de Bayamón.