Agentes del distrito de Aguadilla y de la División de Explosivos de la Policía de Puerto Rico investigan un incendio malicioso de un vehículo reportado a las 4:46 a.m. de hoy en la calle C de la urbanización Victoria en Aguadilla.

Según la información preliminar, se recibió una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 por un auto en llamas. Al llegar, el sargento Alejandro González confirmó que alguien habría usado un acelerante, provocando que el Toyota Corolla azul oscuro, del año 2007, propiedad de Angélica M. Rivera, se incendiara en su totalidad.

La investigación incluirá la revisión de cámaras de seguridad cercanas al lugar para identificar al responsable.

Ninguna persona resultó herida y los daños materiales aún no han sido estimados.

La querella fue investigada inicialmente por la agente Rosa Montes Carrasco, mientras que el agente Mervin Vializ Feliciano tomó fotografías de la escena. Posteriormente, se unió a la pesquisa el agente Raúl Abreu Mercado, bajo la supervisión del sargento Luis Santana Quiles, director de Explosivos.