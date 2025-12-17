El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas investiga un “carjacking” ocurrido al filo de la medianoche, en la carretera PR-765 en las Parcelas Viejas del barrio Borínquen en ese municipio.

El perjudicado de 23 años, narró que mientras se encontraba en el lugar, se le acercaron tres pistoleros vestidos con ropa negra quienes lo amenazaron y le robaron un automóvil marca Nissan Versa, color blanco, del año 2024 y con la tablilla KNA-197.

Además, en el interior estaba su teléfono celular y documentos personales.

El querellante resultó ileso.