La fiscal Meileen Ramos, de la Fiscalía de Mayagüez, presentó en la tarde de este sábado cinco cargos criminales, incluyendo el de feminicidio, contra un joven de 18 años que llegó en la madrugada de ayer, viernes, hasta la comandancia de Mayagüez con su pareja muerta dentro de su auto, informó el inspector Joel González, director del Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) de la región policiaca.

Los cargos contra Elián O’Neill Rodríguez Asencio se presentan ante la jueza Amelie Carlo Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez.

Los cargos que se le imputan son asesinato en primer grado con el agravante de feminicidio, el cual está fijado en el Artículo 93e del Código Penal. Además, se le radicaron tres cargos por violación a la Ley de Armas y un cargo por destrucción de evidencia, precisó el inspector.

A eso de las 4:30 p.m. la vista de acusación todavía estaba en proceso y no se conocía el resultado.

González fue muy escueto a la hora de hablar del caso. No quiso detallar si Rodríguez Asencio finalmente confesó el crimen. Pero, dio a conocer que entrevistas realizadas en el lugar de trabajo de la mujer fallecida, Glerys Marie del Valle Valentín, de 22 años y vecina de Las Marías, apuntan a que había problemas entre la pareja.

“Lo que puedo decir es que hay prueba contundente contra él”, afirmó. “Tenemos evidencia sólida para radicar”.

El arma que se usó para dispararle a Del Valle Valentín no ha aparecido, aceptó González.

Según informó la Policía de manera preliminar, a eso de las 5:00 a.m. de ayer, viernes, el joven Rodríguez Asencio llegó al estacionamiento de la comandancia en un automóvil Hyundai Elantra, color gris, del año 2019, y se dirigió al retén, donde indicó que había ocurrido un incidente en el que su pareja se disparó con un arma de fuego.

En el auto estaba el cuerpo de la joven mujer. Presentaba un impacto de bala en la cabeza.

El cadáver fue reconocido por el padre de Del Valle Valentín, quien es agente de la Policía.

“Llega el joven al área del retén informando que había tenido una situación con su pareja en el carro y se le disparó un arma de fuego resultando herida mortalmente. Que no tenía licencia y que el arma era ilegal”, detalló ayer el capitán Carlos Candelario, subdirector del CIC de Mayagüez a este diario.

Busque ayuda

Si usted está en una situación de violencia, busque ayuda. La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona. De ser una víctima de violencia de género, sepa que puede conseguir ayuda al llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.