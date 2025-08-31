Un hombre fue víctima de un carjacking durante la madrugada del domingo en Camuy, mientras esperaba el cambio de luz de un semáforo en la carretera PR-2, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió frente al Professional Plaza, en el barrio Membrillo, cuando varios individuos armados se bajaron de otro vehículo y, mediante amenazas e intimidación, despojaron al conductor de su auto, un Hyundai Sonata blanco del año 2016.

Afortunadamente, la víctima, un residente de Camuy de 36 años, no resultó con heridas físicas.

En el interior del vehículo robado había una computadora portátil, un teléfono celular y varias prendas, según informó el querellante a las autoridades. El robo fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 y atendido inicialmente por agentes del Distrito de Camuy.

El agente Carlos Medina Delgado, de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, quedó a cargo de la investigación. La Policía exhortó a cualquier persona con información sobre este caso a comunicarse de forma confidencial al 787-343-2020 o a través de sus redes sociales oficiales.