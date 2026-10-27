Dos individuos vestidos de negro y portando armas largas asaltaron a un hombre esta madrugada en la parte posterior del centro comercial Rexville Town Center, en Bayamón, y le robaron su vehículo, informó la Policía de Puerto Rico.

El carjacking se reportó a eso de las 12:29 a.m., cuando el querellante se encontraba en el lugar y fue interceptado por los sospechosos.

Mediante amenazas e intimidación, los individuos lo despojaron de sus pertenencias personales y, acto seguido, se apropiaron de su vehículo Toyota Yaris gris del año 2019, con tablilla JFB-346.

Los sospechosos huyeron del lugar a bordo del Toyota Yaris.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.