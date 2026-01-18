Una persona denunció el robo de miles de dólares de su auto, en la carretera principal al lado de Home Depot en Caguas, informó la Policía.

Según el informe policiaco, la querellante alegó que realizó un retiro de dinero en Fisrst Bank y luego dejó su carro estacionado al lado del local Home Depot. Al regresar al mismo se percató que alguien le rompió el cristal del lado izquierdo frontal y lograron acceso a la guantera de donde se apropiaron de un sobre que contenía $5,500 que había retirado del banco.

El caso fue referido al CIC de la comandancia de Caguas para que continúen con la pesquisa.