Un joven de 17 años terminó con “fractura en el pómulo y tabique nasal triturado“, luego de que varios individuos lo agredieran en el centro comercial Palmanova Plaza, localizado en el complejo turístico Palmas del Mar, en Humacao, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:30 p.m. de ayer, viernes, y fueron tipificados como una agresión grave.

“Según información preliminar, una mujer de 47 años informó que mientras su hijo, de 17 años, se encontraba en el lugar, varios individuos, a quienes puede identificar, lo agredieron en el área del rostro”, dice el informe policiaco.

Tras el incidente, el menor fue transportado a una institución hospitalaria en Humacao, donde fue evaluado por el médico de turno. Este diagnosticó la fractura en el pómulo y el tabique nasal triturado.

“Debido a la gravedad de las lesiones, fue referido a otra institución hospitalaria en el área metropolitana para recibir tratamiento especializado”, dijo la Policía.

El policía Pablo Ortiz, adscrito a la Policía Municipal de Humacao, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal de la División de Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes continuarán con la pesquisa.