Una ciudadana de 65 años radicó ayer una querella en el precinto de Carolina Norte y Oeste, por fraude de comunicaciones, tras alguien apropiarse de sobre $10,000 de su cuenta bancaria.

De acuerdo con la información preliminar que suministró, recibió una llamada telefónica del número (44) 7366-709-109, en la que una persona le informó que se había realizado una transacción por la cantidad de $216 a través de la plataforma de comercio Amazon. No se precisó si ofreció su información personal.

Posteriormente, la perjudicada acudió a una sucursal bancaria para verificar su cuenta, donde le notificaron que se había efectuado un retiro por la cantidad de $10,839.

La agente Michael López, adscrito al Precinto de Carolina Norte y Oeste, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.