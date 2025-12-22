Un individuo denunció ser víctima de fraude, luego aue recibiera una llamada de una persona que se hizo pasar por empleado de la Lotería Electrónica, y le solicitó su información bancaria para que pudiera recibir una ayuda económica.

El perjudicado, residente de la urbanización Las Lomas en San Juan, indicó que recibió la llamada a eso de las 3:30 de la tarde de hoy. Durante la conversación, el interlocutor le pidió su correó electrónico, le solicitó su correo electrónico y la información bancaria, tras lo que la víctima le proporcionó el número de su tarjeta de débito. Poco después, el hombre se percató que todo el dinero que había en su cuenta bancaria fue retirado. Según la denuncia, en total, el indivuduo se apropió de unos $325.

La víctima acudió al cuartel de Puerto Nuevo, donde la agente Valerie Maldonado tomó la querella sobre el incidente.