La Fiscalía presentó cargos por negligencia contra Deborah Solivan López y Cid Solivan López, ambas residentes de Salinas, luego de que cinco menores fueran encontrados solos en un residencial de la ciudad, informó la Policía de Puerto Rico, que investigó el caso.

Según la pesquisa, los hechos ocurrieron la madrugada del sábado, 25 de octubre de 2025, en el residencial Bella Vista, cuando los agentes fueron alertados sobre menores que supuestamente se encontraban sin supervisión. Al llegar al lugar, encontraron a cinco niños de entre 4 y 8 años sin la presencia de un adulto responsable.

La agente investigadora Jocelyn Ramos Torres, bajo la supervisión del teniente Gilbert Flores, presentó el caso ante la fiscal Paloma Crespo, quien procedió a radicar los cargos de negligencia al amparo del artículo 54 de la Ley 57, destinada a la prevención del maltrato y protección de los menores.

La juez Valerie Telles, del Tribunal de Guayama, determinó causa para arresto e impuso fianzas de $40 mil a Cid Solivan López y de $10 mil a Deborah Solivan López.

Ambos prestaron la fianza, fueron fichados y quedaron en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 3 de noviembre de 2025.