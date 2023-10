A un mes de que se dicte la sentencia del exboxeador Félix “El Diamante” Verdejo, el informe del oficial probatorio que utilizará el juez Pedro Delgado Hernández para imponer la pena de prisión por el secuestro que terminó en la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz y de la criatura que lleva en su vientre está listo.

Sin embargo, el documento fue sellado por el Tribunal federal de Distrito, en Hato Rey, y no se pueden conocer detalles que se incluyen en este informe presentencia, como lo es el estado mental del deportista que llegó a representar a Puerto Rico en una Olimpiadas o de su historial con el uso de sustancias controladas.

El informe presentencia fue presentado el pasado viernes. Mientras, se ha fijado la fecha del 3 de noviembre a las 2:00 p.m. cuando Verdejo conocería su pena en prisión. Ese mismo día se revelan detalles del informe presentencia.

Es conocido que por el delito de secuestro por el que Verdejo resultó culpable la pena máxima es cadena perpetua.

El exfiscal federal Osvaldo Carlo explicó a Primera Hora, previo a que un jurado encontrara culpable a Verdejo el 28 de julio pasado, que una sentencia de cadena perpetua representa que debe cumplir prisión por “vida natural”.

“En Puerto Rico, la cadena perpetua, a base de las últimas enmiendas que se han hecho, a los 25 años tú cualificas para ir ante la Junta de Libertad Bajo Palabra. En lo federal, no existe eso. Primero, que se eliminó la Junta de Libertad Bajo Palabra en lo federal, por un lado, y, por el otro, las sentencias federales de cadena perpetua son por la vida natural de la persona. No hay derecho a ir ante ningún cuerpo a buscar una reducción. Esa sentencia es por la vida natural de la persona. O sea, que tú entras a la cárcel y sales muerto. Esa es la única manera que vas a salir de allí, contrario a como es la cadena perpetua en Puerto Rico, que una persona como Verdejo, que es un hombre joven, a los 25 años de estar en la cárcel puede optar por ir ante la Junta de Libertad Bajo Palabra y tiene una oportunidad real de salir a los 25 años. En lo federal, no. En lo federal va a estar ahí, a menos que en un futuro él consiga una revocación de la sentencia por alguna violación constitucional, él va a estar ahí el resto de su vida”, indicó.

Si el proceso de sentencia no se retrasa por alguna circunstancia legal, Verdejo conocería la pena unos 3 días previos al cumpleaños número 30 de Rodríguez Ortiz.

La mujer murió a manos de Verdejo y un compinche que testificó en su contra, Luis Cádiz Martínez, el 29 de abril de 2021.

Trascendió durante el juicio que Rodríguez Ortiz le habría revelado al exboxeador que se encontraba esperando un hijo suyo, lo que desató en el crimen.

En su confesión pública, Cádiz Martínez dijo que, junto con Verdejo, trazaron un plan para golpear, drogar, amarrar y luego lanzar a la joven sobre el Puente Teodoro Moscoso.

Fotos y vídeos de la guagua de Verdejo en la zona del Puente Teodoro Moscoso fueron revelados durante el juicio, así como en respuesta a una moción en la que la defensa del exboxeador solicitó en agosto pasado la absolución de los cargos. Esta moción todavía está bajo la consideración del juez federal.