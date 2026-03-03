Un hombre resultó herido de bala esta madrugada mientras se encontraba en la gasolinera Gulf que ubica en la carretera PR-2, a la altura del barrio Bajadero en Arecibo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, el perjudicado de 49 años relató que estaba abasteciendo combustible cuando desde un vehículo en movimiento le hicieron varios disparos, alcanzándolo en la pierna izquierda.

La víctima fue trasladada a un hospital del área, donde recibió atención médica y su condición fue reportada como estable.

El agente Luis Rivera Silva, del Precinto 207 de Arecibo, realizó la investigación inicial, mientras que la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo se encarga ahora del caso.