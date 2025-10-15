Agentes del precinto de Caimito arrestaron a un hombre de 32 años luego de un presunto intento de robo en la fábrica DS Reciclyn, ubicada en la carretera PR-1, en San Juan, durante la madrugada del martes.

Según la investigación, Cristian D. Rosado Villegas habría cometido un escalamiento, y fue sorprendido por las autoridades y captado por las cámaras de seguridad mientras se encontraba en la propiedad.

Durante el incidente, también se le imputaron cargos por resistencia u obstrucción a la autoridad y tentativa de apropiación ilegal de metales, indicó la Policía.

La prueba fue presentada ante la jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $20,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para el próximo 27 de octubre.