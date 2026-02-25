La joven Yareli Contreras Reyes, quien fue reportada como desaparecida el pasado 18 de febrero en Arecibo, fue localizada el martes en buen estado de salud, informó el agente Manuel Piña Figueroa, adscrito a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.

Contreras Reyes, de 26 años y residente del Hogar J. Viera, fue encontrada en el municipio de Corozal.

De acuerdo con la querella, la joven salió del hogar en horas de la mañana con una maleta pequeña y una consola de videojuegos PlayStation, y no regresó.

La Policía de Puerto Rico agradeció a los ciudadanos que brindan información de manera confidencial para contribuir al esclarecimiento de los casos.