Una mujer de 37 años fue ingresada a prisión ayer, viernes, luego de que se le acusara por haber agredido con un taco de billar a sus cuatro hijos, informó la Policía.

Los hechos imputados a Lissette Franco Tapia ocurrieron el pasado jueves en la zona de San Juan.

El informe policiaco detalla que “la mujer agredió con un objeto contundente (taco de billar) a sus hijos de 10, 12, 14 y una adulta de 18 años de edad. Las víctimas resultaron con hematomas en diferentes partes del cuerpo, siendo transportados hacia la sala de emergencias de un hospital del área por un familiar”.

Fotografía de Lissette Franco Tapia, suministrada por la Policía. ( Suministrada )

El agente investigador de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de San Juan, Jesús Santana Soto, consultó el caso con la fiscal especializada Karina Lasalle. Esta presentó cargos por maltrato de menores y agresión, bajo el Código Penal.

La jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, determinó causa probable para arresto y le señaló una fianza global de $30,000, la cual no prestó. Fue ingresada a prisión.

La vista preliminar quedó pautada para el 2 de octubre.