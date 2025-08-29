Cargos por asesinato en primer grado serán radicados esta tarde contra la madre de una bebé de cinco meses de nacida que murió el 23 de septiembre del año pasado por hechos ocurridos en su residencia localizada en la calle Luis Muñoz Rivera del sector El Cerrito, en Las Piedras.

El 22 de octubre de 2024, se reclasificó la muerte de la pequeña a un asesinato ya que la autopsia del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) reveló que la menor murió a causa de un severo trauma cráneo cerebral, lo que cambió el curso de la pesquisa.

Jaymillie Velázquez Hernández, de 26 años, fue citada hoy a la comandancia de área de Humacao, donde fue arrestada para enfrentar el cargo que será radicado por el fiscal Miguel Hornedo.

El agente Joel De Jesús, bajo la supervisión de la teniente Glenda Román, de la División de Homicidios del CIC de Humacao, culminó la pesquisa por el deceso de la bebé Leah Coral Cuevas Hernández.

Se espera que, en esta etapa del proceso judicial contra la sospechosa, como parte de la prueba que se va a presentar durante la vista de Regla 6 el Ministerio Público, declare la patóloga del ICF que realizó la autopsia.

De acuerdo con el informe de novedades de la Policía de Puerto Rico, el día de los hechos recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que informaron sobre un caso médico en una residencia de la zona urbana de Las Piedras.

Cuando los agentes llegaron a la residencia se enteraron que familiares habían transportado a la bebé al Centro de Diagnóstico y Tratamiento local, donde el médico de turno certificó que llegó sin signos vitales.

Al momento de los hechos, la infante no presentaba signos de violencia visibles en su cuerpo, por lo que la autopsia fue clave para corroborar las sospechas de los investigadores.