Dos hombres fueron asesinados anoche en incidentes registrados en Ceiba y Salinas, informó la Policía.

El crimen más reciente ocurrió a las 11:28 p.m. de ayer, viernes, en la calle Gardenia, parcelas Aguas Claras, en Ceiba.

El informe policiaco indica que “una llamada a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a los uniformados sobre disparos en el lugar mencionado. Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, el cual yacía en el pavimento, en circunstancias que se encuentran bajo investigación”.

El occiso, que al momento no ha sido ha sido identificado, vestía pantalón largo color negro, camisa color azul y tenis color negro.

El agente Julio Prado, adscrito a la División de Homicidios de Fajardo, y el fiscal Pedro A. Vargas se hicieron cargo de la investigación.

Mientras, en Salinas el crimen ocurrió a las 9:03 p.m. en la calle 8 de la urbanización Villas del Coquí.

El asesinato del hombre, que no fue identificado por la Policía, se alertó también a través de una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 como un herido de bala. Al llegar las autoridades a la escena, encontraron que la víctima había fallecido.

La División de Homicidios de Guayama y el fiscal de turno investiga.

Con estos dos asesinatos, la cifra de muertes aumentó a 300 en lo que va del año. Esto representa 45 homicidios menos que los registrados para esta fecha en el 2024.