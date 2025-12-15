Dos hombres fueron asesinados anoche en la calle Dolores de la urbanización Villa Marisol, en Toa Baja, informó la Policía.

Según información preliminar, una llamada al 9-1-1 alertó a las autoridades a eso de las 8:20 p.m. sobre detonaciones en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron en el interior del auto, un Toyota Corolla gris, los cuerpos baleados de dos hombres.

Ambos vestían ropa de color oscuro y tenían entre 20 y 30 años. Al momento, se desconocen sus identidades.

En la escena se ocuparon varios casquillos de bala.

La agente Ashley Trinidad, bajo la supervisión del sargento Jesús Alicea, ambos adscritos a la División de Homicidios de Bayamón, junto a la fiscal Isabel Lafontaine, se hicieron cargo de la pesquisa.