Dos hombres fueron asesinados anoche en la terraza de una residencia del barrio Lirios Dorados, en Juncos, informó la Policía.

El crimen se registró a las 9:21 p.m. y fue alertado a las autoridades a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar al lugar, los agentes “localizaron en la terraza de la residencia a dos hombres sin vida, quienes presentaban múltiples heridas de bala. Al momento, una de las víctimas fue identificada como Áureo Morales González, de 56 años, residente del lugar y quien no poseía expediente criminal”.

El otro occiso no ha sido identificado. No se detalló si este también era o no residente de la vivienda donde ocurrieron los hechos.

El agente Jesús Torres, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, y el fiscal Darío Vissepó investigan estos hechos.

Con este doble asesinato, la cifra de muertes en lo que va del año aumentó a 360. Esto representa 28 homicidios menos que los 388 registrados para esta misma fecha en el 2024.