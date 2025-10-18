Matan a dos hombres en una residencia en Juncos
Al menos, una de las víctimas vivía en el hogar.
Dos hombres fueron asesinados anoche en la terraza de una residencia del barrio Lirios Dorados, en Juncos, informó la Policía.
El crimen se registró a las 9:21 p.m. y fue alertado a las autoridades a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Al llegar al lugar, los agentes “localizaron en la terraza de la residencia a dos hombres sin vida, quienes presentaban múltiples heridas de bala. Al momento, una de las víctimas fue identificada como Áureo Morales González, de 56 años, residente del lugar y quien no poseía expediente criminal”.
El otro occiso no ha sido identificado. No se detalló si este también era o no residente de la vivienda donde ocurrieron los hechos.
El agente Jesús Torres, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, y el fiscal Darío Vissepó investigan estos hechos.
Con este doble asesinato, la cifra de muertes en lo que va del año aumentó a 360. Esto representa 28 homicidios menos que los 388 registrados para esta misma fecha en el 2024.