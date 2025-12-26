Dos hombres fueron asesinados esta madrugada en hechos reportados en los municipios de Juana Díaz y Yauco, informó la Policía de Puerto Rico.

El primer asesinato se reportó a las 1:53 a.m. en los predios del garaje Texaco ubicado en la carretera 149, en el barrio Lomas de Juana Díaz.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre, quien al momento no había sido identificado.

Poco más de una hora después, a las 2:57 a.m., se reportó otra muerte violenta en el kilómetro 3.4 de la carretera PR-371, en el barrio Almácigo Bajo de Yauco.

En este caso, una llamada al 9-1-1 informó sobre un herido de bala. Al llegar al lugar, los policías hallaron el cuerpo de un hombre con múltiples impactos de bala en el interior de un vehículo Toyota Corolla, color gris. La víctima tampoco había sido identificada.

Ambos asesinatos son investigados por agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal de turno.