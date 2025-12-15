Dos hombres jóvenes fueron ejecutados anoche en la calle Dolores de las parcelas Villa Marisol, en Toa Baja, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según información preliminar, una llamada al 9-1-1 alertó a las autoridades a eso de las 8:18 p.m. sobre detonaciones en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron en el interior de un auto, Toyota Corolla gris, dos cuerpos baleados, uno en el asiento del conductor y el otro en la parte posterior.

Las víctimas fueron identificadas como Joshua Alexis García Vélez, de 23 años y Diangelo Centeno Martínez de 22, ambos residentes en Guaynabo.

Ninguno tenía antecedentes penales.

En la escena se ocuparon como evidencia varios casquillos de bala de arma corta.

La agente Ashley Trinidad, bajo la supervisión del sargento Jesús Alicea, ambos adscritos a la División de Homicidios de Bayamón, junto a la fiscal Isabel Lafontaine, se hicieron cargo de la pesquisa.