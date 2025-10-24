Dos hombres fueron asesinados y otro resultó herido de bala esta tarde, en la comunidad Río Blanco de Naguabo, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

Según la información preliminar divulgada por las autoridades, alguien los alertó a eso de las 5:26 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 de disparos por la carretera PR-31, específicamente en el kilómetro 10.

En la llamada, se indicó que había personas heridas.

Al legar al lugar, los agentes encontraron los cuerpos de los hombres baleados y una tercera persona herida de bala, cuya condición aún se desconoce.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao se dirigen a la escena para iniciar la pesquisa.