Un empleado del municipio de Ceiba fue asesinado esta mañana mientras realizaba labores de mantenimiento y ornato en la carretera PR-3, cerca del negocio Los Pinchos, informó la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, la víctima recibió varios disparos que le causaron la muerte en el acto, a eso de las 6:55 a.m.

Se estima que el empleado tenía entre 20 y 30 años.