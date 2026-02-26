Matan a empleado municipal de Ceiba mientras hacía labores de mantenimiento
El crimen se reportó esta mañana.
Presentado por
PUBLICIDAD
Un empleado del municipio de Ceiba fue asesinado esta mañana mientras realizaba labores de mantenimiento y ornato en la carretera PR-3, cerca del negocio Los Pinchos, informó la Policía de Puerto Rico.
Según información preliminar, la víctima recibió varios disparos que le causaron la muerte en el acto, a eso de las 6:55 a.m.
Se estima que el empleado tenía entre 20 y 30 años.
En esta noticia: