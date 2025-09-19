Un hombre fue asesinado a tiros esta madrugada en la calle Betances, cerca del residencial Dr. Pila en Ponce, confirmó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:43 a.m., cuando agentes del precinto Ponce Este recibieron una llamada alertando sobre disparos en la zona. Al llegar al lugar, los policías encontraron el cuerpo del hombre en el pavimento.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

