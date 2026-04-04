En hombre de 68 años fue asesinado anoche en su hogar en Guaynabo, luego de que unos gatilleros que transitaban en un vehículo dispararan en su contra, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:35 p.m. en la carretera PR-833, barrio Santa Rosa III, en Guaynabo.

El informe policiaco indica que “una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes, se alegó que mientras un hombre, identificado por familiares como José A. Rondón Pagán, de 68 años, se encontraba en la residencia, desde un vehículo en movimiento realizaron varios disparos, donde este resultó herido".

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Rondón Pagán, quien no posee expediente criminal, fue transportado en un vehículo privado a una institución hospitalaria. Se informó que la doctora Santos certificó la muerte.

Al momento, no se ha reportado el arresto de alguna persona en relación a los hechos.

La Policía precisó que, “en la escena se ocuparon casquillos de bala de diferentes calibres. Además, varios vehículos resultaron con daños por impactos de bala”.

El agente Francisco Alicea, bajo la supervisión del sargento Julio Figueroa, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, y el fiscal Mario Soto están a cargo de la investigación.

Con este crimen y otro reportado esta mañana en Juana Díaz, se han registrado 121 asesinatos en lo que va del año. Esto representa cuatro muertes más que las 117 reportadas para un día como hoy en el 2025.