Un hombre fue asesinado durante la madrugada de hoy dentro de un carro en la avenida Manuel Fernández Juncos, esquina con la calle del Parque, en Santurce.

Según informó la Policía de Puerto Rico, a eso de la 1:39 a.m. una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo el cuerpo baleado de un hombre.

Al momento, la víctima no ha sido identificada.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan asumió la pesquisa junto al fiscal de turno.