Matan a hombre detrás de colmado en Guaynabo
El crimen se reportó esta madrugada.
PUBLICIDAD
Un hombre fue asesinado esta madrugada en Guaynabo, luego de que una alerta de detonaciones movilizara a la Policía hacia el barrio Sonadora.
El incidente fue reportado a eso de las 5:10 a.m. a través del Sistema 9-1-1. Cuando los agentes llegaron al área detrás del colmado El Alto, en la carretera 183, encontraron a un hombre herido de bala.
La víctima murió en el lugar a causa de las heridas, según la información preliminar.
Unidades de la Policía se mantienen en la escena para establecer las circunstancias del crimen.