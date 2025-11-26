Un hombre fue asesinado esta madrugada en Guaynabo, luego de que una alerta de detonaciones movilizara a la Policía hacia el barrio Sonadora.

El incidente fue reportado a eso de las 5:10 a.m. a través del Sistema 9-1-1. Cuando los agentes llegaron al área detrás del colmado El Alto, en la carretera 183, encontraron a un hombre herido de bala.

La víctima murió en el lugar a causa de las heridas, según la información preliminar.

Unidades de la Policía se mantienen en la escena para establecer las circunstancias del crimen.