Matan a hombre en el residencial Luis Llorens Torres
El crimen se reportó esta madrugada.
Un hombre fue asesinado esta madrugada frente al edificio 22 del residencial Luis Llorens Torres, en San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.
Los hechos fueron reportados a las 12:51 a.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre disparos en el área. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre en el suelo con múltiples heridas de bala.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en coordinación con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.