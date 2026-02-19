Un hombre fue asesinado esta madrugada frente al edificio 22 del residencial Luis Llorens Torres, en San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos fueron reportados a las 12:51 a.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre disparos en el área. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre en el suelo con múltiples heridas de bala.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en coordinación con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.