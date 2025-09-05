Un hombre fue asesinado anoche en las inmediaciones del residencial Rafael Martínez Nadal, en Guaynabo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, a eso de las 11:09 p.m., una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo de un hombre no identificado en el pavimento.

El agente Francisco Alicea Díaz, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón, junto a la fiscal Aileen González Rua, se encuentran a cargo de la investigación.