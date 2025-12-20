Un hombre fue baleado en la noche del viernes en un apartamento de la urbanización Santa Rita, en Río Piedras, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:00 p.m. en esta urbanización, preferida por los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, para hospedaje.

El informe policiaco detalla que el crimen ocurrió en una residencia ubicada en la calle Julián Blanco.

Se informó que fue el propietario del apartamento y otro ciudadano quienes alertaron a la Policía sobre una persona fallecida en el lugar.

“Al llegar a la residencia, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre localizado en el pasillo del apartamento y que presentaba varias heridas de bala, en circunstancias que se encuentran bajo investigación”.

Al momento, el occiso no ha sido identificado. Este fue descrito como de tez negra, cabello corto color negro, tipo afro, con una estatura aproximada de cinco pies con seis pulgadas y un peso aproximado de 120 libras. Vestía un pantalón largo deportivo color azul y sandalias de goma color negro y gris.

El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal Juan Mencacci Bagú, se hicieron cargo de la investigación.

Con este crimen y un feminicidio reportado en Utuado, las estadísticas de homicidios asciende a 449 en lo que va del año. Esto representa 29 muertes menos que las 478 registradas para esta fecha en el 2024.