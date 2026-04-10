Un hombre fue asesinado esta madrugada tras hechos reportados a las 12:20 a.m. en el sector Ojo de Agua del barrio Machucal, en Vega Alta, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada alertó sobre una persona herida de bala que había sido transportada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Wilma Vázquez, en ese municipio.

Al llegar al lugar, los agentes fueron informados de que la víctima murió mientras recibía asistencia médica.

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado.

La investigación quedó a cargo de la agente Yomaira Rodríguez, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, junto al fiscal Orlandy Cabrera.